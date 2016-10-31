Американська General Electric купує нафтогазового гіганта

Американський диверсифікований технологічний концерн General Electric (GE) придбає одну з найбільших у світі нафтогазових сервісних компаній Baker Hughes, повідомляє Прайм.

Сума угоди не повідомляється. За умовами угоди, акціонери Baker Hughes після закриття угоди отримають 17,50 долара за акцію і 37,5%-у частку в новій компанії. GE отримає 62,5% акцій нової компанії. Операцію планується закрити до середини 2017 року.

"Угода, як очікується, призведе до збільшення прибутку на акцію GE на 0,04 долара в 2018 році і на 0,08 долара до 2020 року", - повідомив голова ради директорів і гендиректор GE Джефф Іммельт (Jeff Immelt), слова якого наводяться в релізі.

Нова об'єднана компанія Baker Hughes стане найбільшим постачальником обладнання, технологій і послуг в нафтовій і газовій промисловості. Її комбінована виручка, як очікується, складе 32 мільярди доларів. Фірма буде працювати в більш ніж 120 країнах світу. Її штаб-квартири розташуються в Х'юстоні, штат Техас, і Лондоні, Великобританія.

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Гендиректор GE Джефф Іммельт обійме посаду голови ради директорів компанії, голова GE Oil & Gas Лоренцо Сімонеллі (Lorenzo Simonelli) - місце президента і голови об'єднаної фірми. Голова ради директорів і голова Baker Hughes Мартін Крейгхед (Martin Craighead) стане віце-головою ради директорів об'єднаної компанії.

Baker Hughes - третя за величиною нафтогазова сервісна компанія в світі. Серед її послуг буріння, оцінка запасів, облаштування родовищ. Компанія працює більш ніж в 90 країнах світу. Штаб-квартира знаходиться в Х'юстоні. General Electric - глобальна багатопрофільна компанія, яка працює в сфері інфраструктурних проектів, фінансів і мас-медіа.