Французький бізнес проявив інтерес до приватизації низки українських держактивів - торгпред

Французький бізнес проявив інтерес до приватизації низки українських державних активів, які уряд планує продати.

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Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на брифінгу в Києві за результатами французько-українського бізнес-форуму, який відбувся 28 жовтня в Парижі.

«Важливо те, що є інтерес (французького бізнесу - УНІАН) до цілого ряду об'єктів, які зараз заявлені до приватизації. Вкрай важливо те, що у нас є успішний досвід роботи французьких компаній у галузях, які заявлені до приватизації. Франція є дуже важливим партнером України з точки зору інвестицій», - сказала вона.

За словами Микольської, голова Фонду державного майна Ігор Білоус провів ряд двосторонніх зустрічей з потенційними французькими інвесторами.

«Був ряд важливих зустрічей як у рамках форуму, так і кулуарно. У Білоуса (голови Фонду держмайна - УНІАН) був ряд двосторонніх зустрічей поза форуму з потенційними французькими інвесторами, які зацікавлені в приватизаційному процесі», - відзначила торговий представник.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації у 2016 році ФДМУ планує спрямувати до бюджету 17,1 млрд грн.

Головним об'єктом для приватизації цього року є Одеський припортовий завод, конкурс із приватизації 99,6% акцій якого з початковою ціною пакета акцій 5,16 млрд грн (близько 200 млн дол.) відбудеться 14 грудня.