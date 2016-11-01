У Росії для покриття зростаючого дефіциту бюджету розширять список активів для розпродажу

Уряд Росії може розширити список активів, які будуть продані в рамках нової хвилі приватизації в 2017-19 рр., передає ПРАЙМ.

Зокрема, "Роснафтогазу" можуть доручити продати ще 10% акцій "Роснафти" в 2017 році. Якщо така угода відбудеться, то частка держави в компанії знизиться до 40%.

У Мінекономрозвитку визнали, що при необхідності питання про реалізацію доппакета буде розглянуто. "Роснафта" і Міненерго поки не коментують цю тему.

Читайте такожFinancial Times розповів про спроби Росії вибудувати свою "силу" на слабкій економіціНа даний момент влада зосереджена на реалізації поточного обсягу 19,5%, запланованого до продажу до кінця 2016 року. Найбільш вірогідним покупцем паперів стане сама компанія, яка потім має намір перепродати свої акції профільним інвесторам і також заробити на цій операції.

На думку експертів, навіть обмеживши свою частку, держава навряд чи відмовиться від контролю "Роснафти". На акціонерів можуть бути накладені обмеження з управління, вважає аналітик Райффайзенбанку Андрій Поліщук.

Однак виручених від "Роснафти" коштів не вистачить, щоб хоча б частково покрити дефіцит бюджету, який за всі три роки планується в розмірі 5,8 трлн рублів (1 долар - 65 руб.). Тому влада все активніше продумує можливість збору відсутніх коштів шляхом продажу цілого ряду інших активів.

На даний момент проект бюджету на найближчу трирічку передбачає надходження коштів від приватизації тільки двох великих компаній – ВТБ і "Совкомфлота".

Тим не менш, для покриття бюджетного дефіциту розмір приватизації може виявитися ще більшим. За даними Bloomberg, держава може пустити з молотка і частки в інших великих інфраструктурних та промислових компаніях.