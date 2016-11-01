Нацкомісія ввела обмеження на операції з цінними паперами 11 емітентів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) тимчасово зупинила внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 11 компаній, чим обмежила операції з ними.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

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Дана санкція була застосована до таких компаній: «Будінвест 4», «ЛФС Сервісес», «МТІ», «Компанія Астра Лайн», «Ойл Сіті», «Ост-Інвест», «Праймбудінвестгруп», «Промтехмонтаж», «Укрпостачпром», «Укрфарм-Інвест», «Фінансгруп-ЕКНЕ».

«Компанії неправильно, з порушенням міжнародних стандартів фінансової звітності, оцінювали і відображали у своїй фінансовій звітності нематеріальні активи. Це свідчить про розкриття недостовірних даних», - зазначили в комісії.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія з цінних паперів в травні ввела обмеження на операції з цінними паперами компаній «КОД ІНВЕСТ», «АВК-Фінанс» і «Силові електронні прилади управління» у зв'язку з розміщенням зазначених емітентами недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.