ЗМІ: Путін шукає покупців для "Роснефти" - запропонував "Лукойлу" взяти участь у приватизації

Президент РФ Володимир Путін запропонував «Лукойлу» взяти участь у приватизації «Роснефти». Також в числі компаній, готових до покупки пакета акцій – Sinopec, «Казмунайгаз», «Сургутнефтегаз».

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Про це повідомляють «Ведомости» з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів.

Директива про приватизацію частки 19,5% з'явиться в найближчі дні. На даний момент формується список компаній, готових брати участь у приватизації. На думку співрозмовника видання, компанії, швидше за все, викуплять частки окремо.

За інформацією видання, 31 жовтня Володимир Путін запропонував голові «Лукойлу» Вагіту Алекперову взяти участь у приватизації «Роснефти». Про те, як Алекперов відреагував на пропозицію, невідомо. У той же час учасники обговорення в уряді відзначають, що компанія не зацікавлена в придбанні акцій.

Раніше Алекперов мінімум двічі заявляв, що «Лукойл» не збирається брати участь в торгах за держпакет акцій «Роснефти».

Продаж 19,5% акцій «Роснефти» повинен пройти до кінця поточного року, держава виручить за приватизацію пакета акцій близько 700 млрд рублів.

На початку жовтня стало відомо, що «Роснефть» може викупити пакет своїх акцій у держави. Тоді голова Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв заявив, що це буде можливо тільки в тому випадку, якщо інвестора на приватизацію «Роснефти» знайти не вдасться.