Кабмін знизив ставки на оренду держвласності на 30%

Кабінет міністрів затвердив запропонований Фондом державного майна України (ФДМУ) введення в 2017-2020 роках коефіцієнта в розмірі 0,7 для діючих орендних ставок для об'єктів держвласності, що означає їх зниження на 30%.

Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні.

"З метою зниження фінансового навантаження на орендарів, збільшення привабливості оренди держмайна, забезпечення стабільних надходжень до держбюджету від оренди пропонується ввести тимчасовий понижуючий коефіцієнт в розмірі 0,7 до чинними орендними ставками на три роки", - сказав у ході виступу на засіданні Кабміну перший заступник голови ФДМУ Дмитро Парфененко.

За його словами, за останні три роки кількість договорів оренди знизилася на 2200, за останній рік - на 1300. При цьому він не вказав кількість діючих договорів оренди.

"Це результат, на нашу думку, завищених орендних ставок для держмайна порівняно зі ставками для об'єктів у недержавному секторі економіки", - зазначив Парфененко.

Читайте такожФонд держмайна передасть частину приміщень НБУ в регіонах в оренду

При цьому Фонд держмайна через рік має проаналізувати результати зниження орендних ставок і, в разі необхідності, змінити коефіцієнт.

Як повідомляв УНІАН, надходження в державний бюджет від оренди держвласності за підсумками січня-вересня 2016 року знизилися на 13% - до 771 мільйон гривень з 886,4 мільйонів гривень за аналогічний період 2015 року.

При цьому ФДМУ за 9 місяців перевиконав планове завдання на цей рік з перерахування надходжень від оренди держвласності на 25,4%, або на 156 мільйонів гривень.