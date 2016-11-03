Nokia завершила операцію з придбання Alcatel-Lucent за €15,6 мільярда

Про це повідомляється на сайті фінської компанії, передає Слон.

Як наголошується в повідомленні Nokia, завершення угоди з Alcatel стало завершенням "трирічної трансформації", яка почалася з придбання частки Siemens Nokia Siemens в 2013 році і продовжилася продажем частини бізнесу, в тому числі картографічного.

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Як сказав глава Nokia Раджива Сурі, слова якого наводяться в повідомленні, Nokia і Alcatel-Lucent працюють як об'єднана компанія з січня 2016 року. В Nokia розраховують, що доб'ються щорічної економії витрат в розмірі €1,2 мільярди в 2018 році.

Про купівлю Alcatel фіни оголосили у квітні 2015 року. Саму Nokia за $7 млрд в 2013 році купила Microsoft.

У травні 2016 року американська корпорація продала бренд Nokia і бізнес кнопкових телефонів компаніям FIH Mobile Limited («дочка» тайванської Foxconn) і фінської HMD Global. Сума угоди склала $350 млн.

Nokia має намір разом з HMD Global відновити випуск телефонів і планшетів під своїм брендом.