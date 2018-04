Банківський скандал у США: Комісія з цінних паперів почала розслідування проти Wells Fargo

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) почала розслідування проти Wells Fargo & Co через можливі порушення правил розкриття інформації для інвесторів, а також у зв'язку з іншими проблемами, що виникли через недавній скандал навколо банку, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

SEC надіслала кілька запитів до Wells Fargo за останній тиждень, після дзвінків сенаторів, відзначають джерела.

8 вересня регулятори (Consumer Financial Protection Bureau і Office of the Comptroller of the Currency) і прокуратура Лос-Анджелеса оголосили про досягнення з банком врегулювання щодо відкриття 2 млн рахунків від імені клієнтів без узгодження з ними, нагадує RNS.

Співробітники пояснили свої дії «нереальними» нормативами продажів. Банк погодився заплатити $190 млн та звільнити більше 5 000 співробітників, щоб врегулювати звинувачення. Банк також скасував норматив продажу для своїх співробітників.

Після визнання, Wells Fargo втратив більше $25 млрд своєї ринкової вартості і перестав бути найдорожчим банком у світі, поступившись цим званням JP Morgan.

До банку висунуті позови його колишніми працівниками та акціонерами. Каліфорнія, Іллінойс і деякі американські міста (включаючи Сіетл) відмовилися від роботи з Wells Fargo за рядом напрямків, у тому числі від використання його послуг для продажу облігацій.

20 вересня під час слухань в банківському комітеті сенату сенатор від Массачусетсу Елізабет Уоррен закликала гендиректора і голову ради банку Джона Стампфа піти у відставку.

13 жовтня Wells Fargo офіційно оголосив про відставку Стампфа.

20 жовтня Генеральна прокуратура Каліфорнії почала розслідування кримінальної справи щодо банку.