Fitch може знизити рейтинг найбільшого банку Німеччини

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings помістило рейтинг найбільшого банку Німеччини Deutsche Bank на перегляд з прогнозом на зниження, повідомляє агентство.

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«Рейтинги були поміщені на перегляд з прогнозом на зниження, оскільки Fitch вважає, що проблеми, викликані слабким бізнес-середовищем, особливо в Європі і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, ускладнять збільшення виручки і капіталу Deutsche Bank у 2017 році відповідно до його стратегії до 2020 року», — йдеться в повідомленні агентства.

Рішення щодо перегляду рейтингу банку Fitch планує винести не пізніше публікації звітності за I квартал 2017 року. Як вказує агентство, фінансові результати за цей період продемонструють прозорість результатів скорочення витрат банку і заходів щодо його реструктуризації, а також здатність банку підтримувати свої відділення і отримувати виручку поряд з такими ж міжнародними комерційними і універсальними банками. Аналітики також вважають, що до того часу банк може вирішити ряд істотних судових розглядів, передає RNS.

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Міжнародне рейтингове агентство S&P на початку жовтня підтвердило рейтинг німецького банку Deutsche Bank на рівні «BBB+/A-2» на тлі звинувачень з боку США в заниженні оцінок ризиків за цінними паперами і вимог заплатити $14 млрд, та повідомило про «негативний» прогноз.

У вересні 2016 року міністерство юстиції США звинуватило Deutsche Bank в заниженні оцінок ризиків за цінними паперами, які були в підсумку продані американським іпотечним компаніям Fannie Mae і Freddie Mac. Це призвело до того, що останні зазнали значних збитків, спровокувавши, на думку аналітиків, початок світової фінансової кризи у другій половині 2000-х років. Щоб врегулювати розслідування Мін'юсту США щодо Deutsche Bank, кредитна організація повинна виплатити штраф у розмірі $14 млрд.