Вибори президента і падіння акцій Facebook опустили американські біржі

Промисловий індекс Dow Jones знизився на 0,16% — до 17930.67 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ опустився на 0,92%, до 5058.41 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 – на 0,44%, до 2088.66 пункту, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожКлінтон випередила Трампа на 6 пунктів – опитування Reuters/Ipsos

Акції найбільшої у світі соціальної мережі Facebook за підсумками торгів четверга знизилися на 5,7% після слабкого прогнозу щодо виручки від головного фінансового директора компанії.

Головний фінансовий директор Facebook Девід Венер заявив, що зростання виручки компанії від реклами сповільниться до середини 2017 року через обмеження її обсягів. Крім цього Венер зазначив, що компанія наступного року планує великі обсяги інвестицій у розвиток дата-центрів, що може призвести до сильного збільшення витрат.

У вівторок стали відомі результати опитування, проведеного телекомпанією ABC і газетою Washington Post. За його даними, Дональд Трамп вперше за довгий час трохи вирвався вперед у президентській гонці, випередивши Хілларі Клінтон на один процентний пункт. Інвестори побоюються перемоги Трампа, вважаючи його непередбачуваним.

Читайте такожФБР не виявило зв'язків Трампа з Росією - The New York Times

"Ринки, як і раніше, сконцентровані на підсумках президентських виборів у США наступного тижня", — сказав агентству MarketWatch ринковий аналітик TopTradr Тоні Крос.

Індекс ділової активності в сфері послуг США в жовтні опустився до 54,8% з вересневого показника в 57,1%. Аналітики очікували зниження індикатора в жовтні до 56%. При цьому індекс зайнятості в секторі в жовтні становив 53,1% проти 57,2% місяцем раніше.

Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 29 жовтня, зросла на 7 тисяч з показника попереднього тижня і становила 265 тисяч, тоді як аналітики, навпаки, очікували зниження показника на 3 тисячі в порівнянні з рівнем попереднього тижня — до 255 тисяч.