Китайський холдинг купує американську компанію-виробника "Золотого глобуса"

Найбільша китайська будівельна компанія Dalian Wanda купує американську компанію Dick Clark Productions, що займається виробництвом високобюджетних телешоу, серед яких - церемонія премії "Золотий глобус".

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За купівлю медіакомпанії заснований Ван Цзяньлінем китайський гігант ринку нерухомості викладе 1 млрд доларів, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Dick Clark Productions також випускає телеверсію конкурсу краси "Міс Америка" і церемонію музичних нагород Billboard Music Awards.

Ван Цзяньлинь - найбагатший китайський бізнесмен. Згідно з даними журналу Forbes, його статки оцінюються в 32 млрд доларів.

Dalian Wanda раніше придбала другу за величиною мережу кінотеатрів США - AMC, а також кінокомпанію Legendary Entertainment, яка брала участь у створенні ремейка "Годзілли" і фільму "Темний лицар: відродження легенди".

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Представники китайської корпорації заявили, що придбання Dick Clark Productions знаменує собою перший крок до телевиробництва.

Деякі фінансові аналітики поспішили охрестити скупку американських кіно- і телекомпаній китайським бізнесом проявом "м'якої сили", проте Ван наполягає, що його мотивація виключно в економічній, а не політичній сфері.

Згідно з прогнозами експертів кіноіндустрії, вже до 2018 року прокатні збори в КНР наздоженуть сумарні доходи кінотеатрів США та Канади. Очікується, що в наступному десятилітті збори китайських кінотеатрів будуть зростати в середньому на 15% в рік.