Українська "дочка" російського "Банку Москви" вирішила збільшити статутний капітал удвічі

«БМ Банк», власником якого є російський «Банк Москви», в рамках програми докапіталізації прийняв рішення збільшити свій статутний капітал у 2,1 раза шляхом приватного розміщення простих іменних акцій на 1,75 млрд грн – до 3,38 млрд грн.

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Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з посиланням на позачергові збори акціонерів «БМ Банку».

Покупцями 7 млрд акцій за ринковою ціною 0,25 грн за 1 штуку виступлять діючі акціонери банку, основним з яких є «Банк Москви» (володіє 99,98% акцій української «дочки»). Відповідно, після розміщення цінних паперів власники банку не зміняться.

Згідно з повідомленням, додатковий випуск акцій пройде за спрощеною процедурою відповідно до Закону «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків».

Банк планує спрямувати направити отримані від розміщення 1,313 млрд грн на формування резервів, а решта 437,5 млн грн – на забезпечення поточної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, «БМ Банк» отримав можливість проводити операції зі своїми цінними паперами після того, як 29 вересня закінчився річний термін відповідних санкцій Нацкомісії з цінних паперів.

Відновлення обліку цінних паперів дозволило банку провести додатковий випуск своїх акцій.

«БМ Банк» працює на ринку України з 2005 року і входить до групи невеликих фінансових установ.