Попит на найбільше IPO в Китаї 2016 року перевищив пропозицію в 763 рази

Шанхайський Bank of Shanghai отримав в ході первинної публічної пропозиції акцій (IPO) 10,7 мільярда юанів (1,6 мільярда доларів). Попит перевищив пропозицію в 763 рази. Про це пише RNS з посиланням на матеріали кредитної організації.

Інвестори подали заявки на купівлю акцій Bank of Shanghai на суму 8,2 трильйонів юанів (1,23 трильйона доларів). Банк продав 600 мільйонів акцій на Шанхайській фондовій біржі за ціною 17,77 юаня (2,7 долара). 90% цінних паперів набули роздрібні інвестори.

Ціна розміщення в 17,77 юаня визначила відношення ринкової капіталізації компанії до її чистого прибутку в 8,26 (на основі показників банку за 2015 рік). В середньому цей коефіцієнт для фінансових компаній, на Шанхайській біржі становить 7,71.

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Вихід на ринок Bank of Shanghai став найбільшим IPO після переходу Китаю до реєстраційної системи для IPO в листопаді 2015 року. Стара система була заснована на отриманні схвалення з боку регулятора. Реєстраційна система (близька до американського варіанту) дає ринку право вирішувати, хто отримує право на лістинг і який буде його обсяг.

Bank of Jiangsu привернув за підсумками IPO в липні 2016 року 7,24 мільярда юанів (1,08 мільярда доларів). Найбільше IPO 2015 року на материковому Китаї провів Guotai Junan Securities. Банк отримав 30 мільярдів юанів (4,5 мільярда доларів) в червні минулого року, за кілька днів до обвалу китайського ринку акцій.