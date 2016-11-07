Нацкомісія оштрафувала учасників фондового ринку майже на 8 мільйонів

Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з початку року оштрафував емітентів та професійних учасників ринку цінних паперів за допущені правопорушення на загальну суму 7,95 млн грн за результатами 478 розглянутих справ, повідомляється на сайті регулятора.

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У комісії повідомили, що станом на 4 листопада учасники вже сплатили 197 штрафів на загальну суму 1,04 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, центральний апарат та регіональні управління Нацкомісії з цінних паперів в 2015 році оштрафували учасників ринку капіталу на 55,7 млн грн за результатами розгляду 4731 справи. Всього було сплачено 2,75 млн грн штрафів, або 5,3%.