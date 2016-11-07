Збиток аукціонного дому Sotheby's зріс втричі – майже до $55 мільйонів

Чистий збиток аукціонного дому Sotheby's в III кварталі становив $54,5 млн, що в три рази більше показника аналогічного періоду 2015 року ($17,9 млн), повідомляє компанія.

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Виручка Sotheby's в III кварталі 2016 року впала на 34% – до $91,5 млн, передає RNS.

Заснований в 1744 році аукціонний будинок Sotheby's став першим міжнародним аукціонним будинком. У даний час аукціони проводяться в дев'яти аукціонних залах в різних містах планети, в їх числі Нью-Йорк, Лондон, Гонконг і Париж.

Програма Sotheby's BidNow дозволяє переглянути всі аукціони в прямому ефірі в режимі реального часу з будь-якої точки світу.

Sotheby's представлений мережею з 90 офісів в 40 країнах. Капіталізація компанії становить $1,89 млрд.