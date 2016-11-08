Найбільші банки США на фоні виборів готуються до можливих потрясінь на ринках

Ключові американські банки, включаючи Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley та інші, готуються до можливих різких змін на фінансових ринках за підсумками виборів у Сполучених Штатах, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

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За даними агентства, керівництво Morgan Stanley рекомендувало персоналу розглянути питання про використання стоп-лосс заявок за всіма необхідними позиціями. Радникам з підрозділу по управлінню активами порадили підготуватися до розмов з клієнтами щодо волатильності ринків через вибори і звернути їх увагу на відповідні дослідження.

Банк JP Morgan у ніч на 9 листопада у момент підведення підсумків виведе на роботу додаткових менеджерів в Нью-Йорку, щоб посилити азіатську команду трейдерів банку у разі необхідності збільшення обсягів торгів на азіатських ринках для хеджування ризиків у США. У середу банк проведе кілька конференц-колл, щоб обговорити підсумки виборів та інвестиційні наслідки для клієнтів, включаючи інституціональних клієнтів, менеджерів з інвестицій та клієнтів private banking, передає RNS.

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Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley і Bank of America після виборів також проведуть конференц-колли для своїх клієнтів і партнерів, а також дадуть вказівки щодо консультацій клієнтів менеджерам з управління активами. У Goldman Sachs також запланована зустріч керівництва банку з лобістами з Elmendorf Ryan і CGCN Group.

На думку трейдерів, ринок акцій у середу в США може гойднутися на 2% і більше в залежності від результату виборів президента США у вівторок, 8 листопада. Оцінка заснована на стані компаній з індексу S&З 500. Деякі банки і аналітики вважають, що в разі перемоги Дональда Трампа ринок може обвалитися істотніше і показати падіння від 3 до 5%.