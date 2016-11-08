Президентська гонка в США: фінансові ринки ставлять на перемогу Клінтон

Світові фінансові ринки переконані, що перемогу на президентських виборах у США здобуде Хілларі Клінтон. Такі прогнози допомогли долару стабілізуватися на азіатських торгах.

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Шанси на перемогу Клінтон збільшила заява ФБР, яке не бачить підстав для кримінальної справи проти Клінтон через використання нею приватного поштового сервера, коли вона була держсекретарем США.

Як показало опитування Рейтер та соціологічної служби Ipsos, ймовірність перемоги кандидата від демократів Клінтон над республіканцем Дональдом Трампом становить близько 90 відсотків.

Директор ФБР Джеймс Комі у неділю виступив із заявою у Конгресі, повідомивши, що нові дані не вплинули на висновки, зроблені бюро раніше. Влітку, після тривалого розслідування, ФБР не знайшло порушень закону в діях Клінтон, яка будучи держсекретарем США в адміністрації Барака Обами користувалася приватним поштовим сервером, зламаним у результаті хакерами.

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Це новина викликала ралі на ринках по всьому світу. Долар США також оговтався від недавнього падіння і зміцнився щодо конкурентів. Проти японської ієни, яка вважається валютою-притулком, долар стабілізувався біля позначки 104,33, піднявшись з місячного мінімуму 102,54 ієни, встановленого в четвер.

Євро також стабільний до долара і торгується поблизу $1,1043, відступивши від п'ятничного піку $1,1143, який став найвищою позначкою з 11 жовтня.

Індекс долара, який відстежує динаміку американської валюти проти кошика із шести основних конкурентів, зранку знаходився біля позначки 97,721, що значно вище мінімуму п'ятниці 96,894, який став найнижчою відміткою з 10 жовтня.

Долар також стабілізувався щодо мексиканського песо до 18,58. Американська валюта втратила вночі 2,3 відсотка до песо.

Австралійський долар віддав частину завойованих вночі позицій після зростання на 0,7 відсотка в понеділок - максимального одноденного зростання у процентному вираженні з 19 жовтня. Він знизився до долара США на 0,3 відсотка до $0,7705.