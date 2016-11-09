Світові фондові ринки падають через можливу перемогу Трампа

Фондові ринки світу почали падати після оголошення перших результатів підрахунку голосів на виборах президента США, які вказують на ймовірну перемогу республіканця Дональда Трампа, пише Bloomberg.

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На ф'ючерсних торгах індекси S&P 500 і Nasdaq втратили 5%, Dow Jones впав на 800 пунктів (4,5%). Британський FTSE100 втратив 3,6%, японський Nikkei — 6%.

Курс долара до євро, швейцарського франка та фунта стерлінгів також впав в межах одного відсотка. При цьому мексиканський песо втратив відразу 13% і пробив позначку в 20 песо за долар вперше в історії.

Барель нафти марки Brent втратила в ціні майже долар, впавши нижче позначки 45 доларів. Інвестори почали купувати золото, яке зросло на 4,6%.

Нагадаємо, за останніми даними Трамп випереджає кандидата від демократів Хілларі Клінтон з 238 голосами виборників проти 209. Результати не підраховані в 9 штатах, для перемоги кандидатові потрібно набрати 270 голосів.