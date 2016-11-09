Світові фондові ринки падають через можливу перемогу Трампа
Курс долара до євро, швейцарського франка та фунта стерлінгів також впав в межах одного відсотка.
Фондові ринки світу почали падати після оголошення перших результатів підрахунку голосів на виборах президента США, які вказують на ймовірну перемогу республіканця Дональда Трампа, пише Bloomberg.
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На ф'ючерсних торгах індекси S&P 500 і Nasdaq втратили 5%, Dow Jones впав на 800 пунктів (4,5%). Британський FTSE100 втратив 3,6%, японський Nikkei — 6%.
Курс долара до євро, швейцарського франка та фунта стерлінгів також впав в межах одного відсотка. При цьому мексиканський песо втратив відразу 13% і пробив позначку в 20 песо за долар вперше в історії.
Барель нафти марки Brent втратила в ціні майже долар, впавши нижче позначки 45 доларів. Інвестори почали купувати золото, яке зросло на 4,6%.
Нагадаємо, за останніми даними Трамп випереджає кандидата від демократів Хілларі Клінтон з 238 голосами виборників проти 209. Результати не підраховані в 9 штатах, для перемоги кандидатові потрібно набрати 270 голосів.