Фінансовий ринок негативно відреагував на перемогу Трампа: всі найбільші біржі впали

Глобальний фінансовий ринок негативно відреагував на перемогу в президентській гонці в США Дональда Трампа. Всі найбільші біржі торгуються в червоній зоні.

Читайте такожТрамп: ми будемо ставити інтереси США на перше місце і вести справи справедливо

В Азії найбільше падіння зафіксоване на фондовому ринку Японії: індекс Nikkei за підсумками торгів обвалився на 5,3%. Сильне падіння на 2,3% також зафіксував корейський Kospi. Китайський Shanghai Composite також зафіксував невелике зниження, але лише на 0,6%, повідомляє Прайм.

Негативно новину про перемогу Трампа зустріли і американські інвестори. Вранці ф'ючерси на основні біржові індикатори демонстрували падіння на 3,5-4,5%.

Хвиля розпродажів докотилася і до європейського ринку акцій. Біржі Парижа, Лондона і Франкфурта падають на 1,5-3,5%.

На цьому тлі досить впевнено виглядає тільки російський фондовий ринок. Вранці індекс ММВБ демонстрував зростання на 0,1% до 1968,5 пункту.

Серед валют ринків, що розвиваються, в епіцентрі шторму опинився мексиканський песо. Його курс знижується з вечора, коли почали з'являтися перші новини про зростання шансів Трампа на перемогу. До 10.00 мексиканська валюту впала на 12,7% до 20,7 песо за долар. Це мінімальний курс за останні 12 років.