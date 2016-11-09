Єврооблігації України дешевшають на тлі перемоги Трампа – Bloomberg

Єврооблігації України дешевшають на тлі попередніх даних про перемогу в президентських виборах США кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

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Зокрема, за даними видання, найбільш показовими стали папери з погашенням 2019 року на 1,65 мільярда доларів. Їх прибутковість зросла на 70 базисних пунктів - до 8,49%, що є найбільшим показником за останні 9 місяців.

На думку фахівця відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергія Фурси, після виборів у США інвестори вирішили продати ризикові активи, до яких належать українські євробонди, у зв'язку з чим їх котирування знизилися.

"Зниження котирувань українських єврооблігацій стало результатом виборів у США, після яких стався обвал на фондових ринках, та інвестори поспішили на вихід з найбільш ризикових активів", - зазначив він у коментарі УНІАН, додавши, що найближчим часом котирування не повернуться на колишні позиції.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України допустив короткостроковий вплив результатів виборів в США на валютний ринок.

За прогнозами НБУ, ціни на основні експортні товари України - зернові, олія та метали - відреагують менш істотно і з часом відіграють падіння, і таким чином не зможуть нівелювати позитивний ефект від експорту нового врожаю для українського валютного ринку.