Кабмін прийняв пакет по процедурі корпоратизації держкомпаній

Кабінет міністрів України на засіданні в середу ухвалив пакет рішень, що регламентують процедуру корпоратизації державних компаній, що включає призначення незалежних наглядових рад, порядок конкурсного відбору голів держкомпаній, покращення управлінської структури і визначення цілей діяльності.

"Десятки років були мільярдні збитки, мільярди недоплачених зарплат і пенсій. А скільки було куплено яхт, будинків, літаків? Це рішення дозволить вирішити проблему", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юлії Ковалів, представляла відповідне рішення уряду, корпоратизація, в першу чергу, торкнеться 46 найбільших держкомпаній, які концентрують 94% всіх державних активів.

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"Система корпоративного управління держкомпаніями надасть рівні умови держкомпаніям та їх конкурентам на ринку. Друге - вона збільшить рівень прозорості та підзвітності держпідприємств. Третє - вона поліпшить фінансові результати і буде мати прямий вплив на бюджет, тому що бюджет отримає більше податків і більше дивідендів. Вона покращить якість послуг - ми хочемо, щоб якість залізниці стало краще, ми хочемо, щоб послуги "Укрпошти" були кращими для громадян. Новий менеджмент, нову якість управління буде мати відчутне вплив на кожного конкретного громадянина", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сукупний збиток сотні найбільших українських державних компаній за підсумками 2015 року скоротився більш ніж у два рази - до 53,2 мільярда гривень зі 117 мільярдів гривень роком раніше.