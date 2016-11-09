Біржі США відкрилися зниженням на тлі перемоги Трампа

Основні фондові індекси США в середу на відкритті торгів демонструють зниження в межах 1% на тлі результатів президентських виборів у США, де перемогу отримав кандидат-республіканець Дональд Трамп, однак пізніше індекс Dow Jones перейшов до зростання, повідомляє Прайм.

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Згідно з даними торгів, станом на 16:33 промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,20% - до 18365,68 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ знизився на 0,14%, до 5186,91 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 опускався на 0,16%, до 2134,90 пункту.

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США, які відбулися 8 листопада. Вибори в США проходять за двохступеневою системою. Вибірники формально проголосують за кандидатів у президенти 19 грудня, а конгрес затвердить результати голосування 6 січня 2017 року. Новообраний президент вступить на посаду при інавгурації 20 січня.