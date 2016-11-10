Індекс японської біржі зріс одразу на 6%

Торги на Токійській фондовій біржі відкрилися зростанням провідного індексу Nikkei на 6%.

Показник, що відображає котирування 225 найбільших компаній Японії, за перші півгодини торгів (за станом на 4:30) виріс з 16200 до 17200 пунктів, повідомляє Росбалт.

Індекс Asia Dow, що поєднує акції 30 найбільших азіатських компаній, зріс лише на 1,8% до 2850 пунктів. До виборів значення індексу становило 2950 пунктів.

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Гонконгський індекс Hang Seng продовжив падати. Станом на 4:30 показник знижувався на 2%.

9 листопада на світових фінансових ринках спостерігалася паніка на тлі новин про перемогу кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах президента США. На біржах знижувалися провідні індекси, падала вартість долара по відношенню до світових валют, також знижувався курс песо по відношенню до долара на тлі антимексиканской риторики Трампа.