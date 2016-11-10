Найбагатші люди світу через перемогу Трампа втратили $41 мільярд

Сукупні статки найбагатших людей світу зменшилися на $41 млрд через падіння світових ринків на тлі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США.

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За підрахунками агентства Bloomberg, найбільше збіднів мексиканський бізнесмен Карлос Слім Елу, який знаходиться на п'ятій сходинці списку найбагатших людей світу.

Найбагатша людина Мексики через рекордний обвал мексиканського песо втратила $5,1 млрд.

При цьому сукупний стан інших багатіїв Мексики скоротився ще на $6,5 млрд.

Через падіння долара на тлі результатів виборів мільярдери США втратили $9,3 млрд.

За підсумками підрахунку голосів перемогу на президентських виборах у США, які пройшли 8 листопада, здобув кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Новообраний президент вступить на посаду 20 січня.