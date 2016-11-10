Акції американських в'язниць підскочили після перемоги Трампа

Акції операторів в'язниць в США ростуть після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента США, повідомляє Reuters.

"Акції Corrections Corp виросли на 41,5 відсотка до 16:42, а папери Geo Group Inc підскочили на 20 відсотків", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що акції виправних установ потрапили під тиск 18 серпня, коли міністерство юстиції США заявило про намір припинити використання приватних в'язниць - така ініціатива була схвалена Хілларі Клінтон.

Акції взяли невелику перерву в середині жовтня, коли аналітик SunTrust підвищив рейтинг Corrections Corp до "купувати", пояснивши, що папери компанії вже були досить покарані політичним ризиком.

Тим не менш, з часу оголошення Мін'юсту і до закриття ринку у вівторок, акції CXW втратили половину вартості, а GEO - чверть.