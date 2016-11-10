Світові ринки звикають до Трампа-президента і поступово відновлюються після шоку

Світові ринки піднялися після шоку, пов’язаного з несподіваною перемогою на президентських виборах в США кандидата-республіканця Дональда Трампа.

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9 листопада світові фондові ринки і американський долар різко впали після звістки про те, що Трамп обраний 45-м президентом Сполучених Штатів. Однак поступово вони відновилися в міру того, як інвестори засвоювали інформацію, пише «Радіо Свобода».

Світові ринки продовжують відновлюватися 10 листопада, а ціни на долар і ціни на нафту зростають. Більшість ринків в Азії почали підніматися після примирної промови Трампа, яка послабила побоювання світових фінансових ринків, шокованих його несподіваною перемогою на виборах.

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Трамп виступав проти угод про вільну торгівлю, таких як Північноамериканська зона вільної торгівлі (NAFTA) і недавно підписане Транстихоокеанське партнерство, запропонував обкладати податком імпорт з таких країн, як Китай і Мексика, і рекламував будівництво стіни на південному кордоні, щоб блокувати нелегальну імміграцію, за яку, за його думку, має платити мексиканський уряд.

Інвестори розглядали перспективу політики адміністрації суперниці Трампа Гілларі Клінтон в разі її обрання продовженням статус-кво, встановленого президентом Бараком Обамою.