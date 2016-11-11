Найбільша біржа Мексики через перемогу Трампа показала найсильніше падіння за п'ять років

Найбільше падіння за останні п'ять років було відзначено в четвер на мексиканській фондовій біржі (BMV), другій за розміром в Латинській Америці: її індекс IPC обвалився на закритті торгів на 4,57%.

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Причиною другого дня зниження котирувань стали новини про обрання Дональда Трампа, відомого своєю антимексиканскою риторикою, президентом США, пише Прайм.

У результаті в четвер індекс IPC зараз впав на 2,16 тисячі пунктів до рівня 45,2 тисячі. З акцій 35 компаній, що торгуються на біржі, за 34 позиціями було зафіксовано падіння котирувань. При цьому акції одного з основних активів мільярдера Карлоса Сліма Grupo Carso втратили в ціні майже 10%.

Одночасно курс роздрібного продажу долара вперше в новітній історії перевищив 21 песо. З початку року падіння курсу песо до долара становило майже 19%.