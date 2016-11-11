Американський індекс Dow Jones на фоні перемоги Трампа досяг історичного максимуму

Акції американських банків злетіли в четвер до рівнів, небачених з середини 2008 року, у результаті чого індекс Dow Jones підскочив до максимуму за всі роки, а акції хай-тек впали на тлі розвороту Уолл-стріт, що ставить на переваги, які здатне принести президентство Дональда Трампа, повідомляє Рейтер.

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Індекс фінансового сектора S&P 500 піднявся на 3,7 відсотка до найвищого рівня з часів фінансової кризи-2008 на оптимізмі, який змінив паніку, що охопила ринки в перші години після успіху Трампа на виборах. За два дні індекс підскочив на 7,9 відсотка - це наймасштабніше дводенне зростання з 2011 року.

Акції банку Wells Fargo & Co рвонули вгору на 7,58 відсотка до максимуму з січня, відігравши всі втрати, понесені в результаті скандалу щодо фальшивих рахунків, які заводили співробітники банку заради демонстрації приросту клієнтської бази. Bank of America зріс на 4,4 відсотка, а JPMorgan Chase - на 4,64, до рекорду.

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У передвиборній програмі Трамп обіцяв поступово скасувати закон про фінансову реформу Додда-Франка, прийнятий в 2010 році після фінансової кризи, яка викликає невдоволення банків.

"Трамп дійсно обіцяв відкликати закон Додда-Франка. Ставки зараз вищі, а крива прибутковості краще слухається керма. Все це добре для банків", - сказав Уоррен Уест з Greentree Brokerage Services, Філадельфія.

Акції Apple впали на 2,79 відсотка, а Amazon.com - на 3,82.

До завершення торгів індекс Dow Jones підстрибнув на 1,17 відсотка до 18.807,88, побивши власний серпневий рекорд майже на один відсоток.

Індекс S&P 500 зріс на 0,2 відсотка до 2.167,48, тоді як Nasdaq Composite впав на 0,81 до 5.208,80.