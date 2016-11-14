Призначена дата аукціону з продажу Херсонської ТЕЦ - початкова ціна 155 мільйонів

Фонд державного майна України 22 грудня проведе аукціон з продажу 99,83% акцій Херсонської теплоелектроцентралі з початковою ціною 155 млн грн, йдеться в офіційному виданні фонду «Відомості приватизації».

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Для участі у приватизації підприємства інвестор повинен до 14 грудня подати заявку та сплатити 7,75 млн грн конкурсної гарантії.

Згідно з умовами аукціону, покупець Херсонської ТЕЦ повинен буде зберегти профіль діяльності енергооб'єкта - поставка послуг з централізованого опалення, протягом року погасити прострочену заборгованість зі сплати податків і зборів, розробити програму по заміні зношених теплових мереж. Також інвестору забороняється звільняти співробітників протягом півроку з моменту покупки підприємства.

Як повідомляв УНІАН, Херсонська теплоелектроцентраль в 2015 році отримала 51,4 млн грн чистого збитку проти 15,6 млн грн чистого прибутку в 2014 році.

Херсонська ТЕЦ є основним джерелом теплопостачання для 60% споживачів теплової енергії міста Херсона.