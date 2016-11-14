Samsung купує виробника автомобільних деталей за $8 мільярдів

Південнокорейський виробник смартфонів Samsung заявив, що збирається купити американську компанію, яка спеціалізується на виробництві деталей для автомобілів Harman International Industries за $8 млрд.

Читайте такожПрокуратура Південної Кореї провела обшуки в офісах Samsung Electronics

Про це пише RNS з посиланням на The Wall Street Journal.

Таким чином, Samsung стане одним із головних гравців на ринку автомобільних технологій.

Також Harman буде найбільшим придбанням компанії за кордоном.