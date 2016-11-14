Samsung купує виробника автомобільних деталей за $8 мільярдів
13:18, 14 листопада 2016Фондовий ринок
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Компанія Harman буде найбільшим придбанням компанії за кордоном.
Ілюстрація REUTERS
Південнокорейський виробник смартфонів Samsung заявив, що збирається купити американську компанію, яка спеціалізується на виробництві деталей для автомобілів Harman International Industries за $8 млрд.
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Про це пише RNS з посиланням на The Wall Street Journal.
Таким чином, Samsung стане одним із головних гравців на ринку автомобільних технологій.
Також Harman буде найбільшим придбанням компанії за кордоном.
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