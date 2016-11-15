Стали відомі два претенденти на купівлю Одеського припортового заводу

Українська "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" та кіпрська компанія Glenshee Holdings Ltd. мають намір брати участь в конкурсі з приватизації 99,6% акцій Одеського припортового заводу, який повинен відбутися 14 грудня з початковою ціною пакета акцій 5,16 мільйона гривень (близько 200 мільйонів доларів).

Про це йдеться у "Віснику Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 19 жовтня затвердив умови повторної приватизації Одеського припортового заводу зі стартовою ціною пакета акцій 5,16 мільярда гривень (близько 200 мільйонів доларів).

При цьому затверджена стартова ціна в 2,6 рази нижча за ціну, встановлену раніше Кабміном для приватизації заводу у липні, яка не відбулася через відсутність попиту з боку інвесторів.

Інвестори зможуть подавати заявки на участь в аукціоні до 6 грудня. Для участі в конкурсі інтересанти мають в якості конкурсної гарантії сплатити завдаток або надати банківську гарантію на суму 258 мільйонів гривень.

Згідно з умовами аукціону, в конкурсі мають брати участь щонайменше дві компанії, одна з яких має бути нерезидентом України.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

"Укрнафтобуріння" є великою нафтовидобувною компанією. Більше 10% її акцій володіють нідерландська компанія JKX Ukraine B. V. (10%) і кіпрська Deripon Commercial Ltd. (22,49%).

Згідно системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів Glenshee Holdings Ltd. володіє 92,9% "Української металургійної компанії".