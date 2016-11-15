Нацкомісія зареєструвала випуск акцій нового оператора української ГТС

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала випуск акцій оператора газотранспортної системи «Магістральні газопроводи України», створеного 9 листопада постановою Кабінету міністрів, повідомила прес-служба НКЦПФР.

Читайте такожВР звернулася до ЄС щодо ризиків будівництва газопроводів в обхід України

«Комісія прийняла важливе рішення для реформи вітчизняного газового ринку, зареєструвавши випуск акцій при створенні «Магістральних газопроводів України», - зазначила прес-служба.

При цьому в комісії не уточнили дані проспекту емісії компанії-оператора ГТС.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів в рамках реформування державного енергохолдингу «Нафтогаз України» 9 листопада прийняв рішення про створення нової компанії-оператора газотранспортної системи - акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України», 100% акцій якої належать державі.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, дане рішення відповідає Третьому енергопакету ЄС.

У 2015 році уряд ініціював реформу «Нафтогазу» з метою виконання вимог Третього енергетичного пакету Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і постачання палива кінцевим споживачам. Тоді ж - у 2015 році - Кабмін ініціював передачу «Нафтогазу» з управління Міненерговугілля в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Навесні поточного року було завершено формування наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Поділ «Нафтогазу» - одна з ключових реформ енергосектору України. Модель поділу НАК обговорюється з 2014 року. За цей період Міненерговугілля, а також Мінекономрозвитку представляли різні моделі функціонування компанії.

22 вересня 2016 року Кабмін прийняв постанову, якою вивів держхолдинг «Нафтогаз України» з підпорядкування Мінекономрозвитку і перепідпорядкував собі з тим, щоб надалі колегіально здійснювати управління компанією. Крім того, Кабінет міністрів затвердив план реструктуризації "Нафтогазу України", що передбачає передачу під окрему юрисдикцію новим компаніям-операторам діяльності з транспортування та зберігання природного газу.