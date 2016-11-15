Голова Фонду держмайна розповів, хто хоче купити ГЕС у Миколаївській області

Більше десяти інвесторів подали заявки на участь в окремих аукціонах з купівлі Мигіївської та Костянтинівської гідроелектростанцій (обидві - Миколаївська обл.), приватизація яких відбудеться 22 і 24 листопада відповідно, повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Фонду державного майна України Ігор Білоус.

Читайте такожСтали відомі два претенденти на купівлю Одеського припортового заводу

«Ми маємо вже більше десяти заявок на кожну ГЕС, причому більшість інтересантів - іноземці», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 22 і 24 листопада проведе аукціони з продажу Мигіївської (на даний момент не працює) та Костянтинівської гідроелектростанцій з початковою ціною 10,9 млн грн і 13,8 млн грн відповідно.

Для участі у конкурсі з купівлі Мигіївської ГЕС покупець повинен сплатити завдаток у розмірі 1,1 млн грн і подати заявку до 14 листопада, для участі в аукціоні з придбання Костянтинівської ГЕС – сплатити 1,4 млн грн завдатку і подати заявку до 16 листопада.

Мигіївська і Костянтинівська ГЕС входять до складу структури енергопостачання «Миколаївобленерго».