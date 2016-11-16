Bloomberg: ФРС через Трампа може підняти ключову ставку до максимуму цього року

Трейдери заявили, що Федеральна резервна система США підніме свою ключову ставку до максимального рівня з початку цього року на засіданні, яке пройде з 13 по 14 грудня. Про це повідомляє Bloomberg.

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Як стало відомо, трейдери очікують такий результат через плани обраного президента США Дональда Трампа збільшити державні витрати. Експерти відзначили, що подібні дії можуть посприяти збільшенню інфляції.

«Перспективи економічного зростання в 2017 році дещо покращились. Ринки практично повністю впевнені в грудневих цінах, проте нам необхідно більше ясності від Трампа та його адміністрації», — заявив аналітик Royal Bank of Canada Су-Лін Онг.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Федеральна резервна система США зберегла базову ставку без змін на рівні 0,25–0,5% річних.

За підсумками проведених в США 8 листопада виборів кандидат від Республікаснкой партії Дональд Трамп стане новим президентом країни.