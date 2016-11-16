Доходи від приватизації: отримали всього 78 мільйонів від очікуваних 17 мільярдів на кінець року

Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками січня-жовтня 2016 року становили 77,9 млн грн, що на 43,1% менше, ніж за аналогічний період 2015 року, зазначається у звіті Фонду державного майна України (ФДМУ).

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Також повідомляється, що центральне і регіональні управління Фонду держмайна за звітний період продали 112 об'єктів державної власності (у тому числі в жовтні - 21) і 245 об'єктів комунальної власності (у жовтні - 35).

Як повідомляв УНІАН, згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації у 2016 році ФДМУ планує направити до бюджету 17,1 млрд грн.

Головним об'єктом для продажу у цьому році є 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу, приватизація якого має відбутися 14 грудня з початковою ціною 5,16 млрд грн.

Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2015 року становили 151,5 млн грн, що утричі менше за показник 2014 року.