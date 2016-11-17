Fitch слідом за суверенним підвищило рейтинги найбільших українських агрохолдингів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings слідом за підвищенням довгострокового суверенного рейтингу України в іноземній валюті до рівня «В-» з «CCC» підвищило довгострокові рейтинги найбільших українських агрохолдингів «Кернел» і «Миронівський хлібопродукт» (МХП). Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, текст якого має УНІАН.

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«Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») в іноземній валюті Kernel Holding S. A. (далі – «Кернел») і MHP S. A. (далі – «МХП») з рівня «CCC» до «B-», - йдеться в повідомленні.

У Fitch відзначили, що для агрохолдингу «Кернел» кредитний рейтинг в національній валюті був підвищений до рівня «В» з «В-», що говорить про обмежену залежність холдингу від вітчизняної банківської системи. Згідно з повідомленням, не чинить негативного впливу на показники «Кернела» і помірна залежність компанії від операційного середовища в країні.

Також агентство підтвердило національний рейтинг «Кернела» за довгостроковими зобов'язаннями на рівні «АА+». Прогноз за рейтингами стабільний.

Разом з тим, Fitch також підвищило рейтинг агрохолдингу МХП за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті до рівня «В-» з «ССС», присвоївши йому негативний прогноз. Національний рейтинг МХП за довгостроковими зобов'язаннями залишився на рівні «АА+» за стабільного прогнозу.

За даними Fitch, негативний прогноз для МХП свідчить про слабку ліквідність холдингу, високий валютний ризик і ризик рефінансування.

У той же час агентство відзначило гнучку політику холдингу щодо майбутніх дивідендів і капіталовкладень у розширення діяльності компанії, що дозволяє їй управляти вільним грошовим потоком з урахуванням майбутнього погашення боргу.

В агентстві зазначили, що обидва агрохолдинги мають сильні бізнес-профілі для своїх рейтингів, оскільки є лідерами ринку у своїх відповідних секторах. Зокрема, «Кернел» є найбільшим виробником масложирової продукції в Україні, а МХП – курятини. В той же час їх рейтинги трохи нижчі, ніж у порівнянних компаній, через операційне середовище в нашій країні, ризики ліквідності і рефінансування.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило суверенний рейтинг України до «B-» з «CCC», одночасно надавши рейтинг «В» українським євробондам. Підвищенню рейтингу України сприяли кілька факторів. У їх числі: зниження фінансового тиску, зростання обсягу золотовалютних резервів, а також відновлення співпраці з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом і отримання третього кредитного траншу в обсязі 1 млрд дол. Разом з тим, на думку аналітиків Fitch, для України залишаються досить високими політичні ризики, особливо ризик ескалації конфлікту на сході, а також ризик зупинки виконання програми реформ, схваленої МВФ.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що підвищення суверенного рейтингу України говорить про вихід країни з переддефолтного стану.

Довідка УНІАН. Холдинг «Кернел», контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним із найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорту через власні термінали на Чорному морі. Земельний банк компанії становить 390 тис. га. На українському ринку масложирова продукція «Кернела» представлена торговими марками «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак Золота».

Компанія «Миронівський хлібопродукт» – найбільший виробник м'яса птиці в Україні. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів. Земельний банк компанії становить близько 370 тис. гектарів.