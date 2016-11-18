Український бюджет за рік заробить на оренді держвласності 1 мільярд гривень

Фонд державного майна України планує спрямувати до державного бюджету 1 млрд грн надходжень від оренди держвласності, повідомляється на сторінці відомства в Facebook.

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«Фонд та його регіональні відділення за 10 місяців року забезпечили надходження до бюджету майже 860 млн грн від оренди. ... До кінця року прогнозуємо 1 мільярд», - зазначила прес-служба.

Загальна кількість договорів оренди станом на 30 жовтня становила понад 19 тис. штук.

Як повідомляв УНІАН, надходження до бюджету від оренди держвласності за підсумками січня-жовтня 2016 року знизилися на 13,6% - до 859,5 млн грн з 994,5 млн грн за аналогічний період 2015 року.

У 2015 році фонд перерахував до державного бюджету 1,21 млрд грн від оренди державної власності, що на 23,1% більше за показник 2014 року й в 2,2 раза перевищує показник річного плану минулого року.