Дохідність 10-річних держоблігацій США досягла майже річного максимуму

Дохідність 10-річних держоблігацій США (US Treasuries) у п'ятницю зростає, раніше досягнувши максимуму з початку грудня 2015 року, на тлі очікувань того, що політика нового президента США Дональда Трампа призведе до збільшення процентних ставок у країні, свідчать дані торгів.

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Дохідність десятирічних US Treasuries станом на ранок зростала на 5 базисних пунктів - до 2,330%. Раніше вона досягала значення в 2,339%, що є максимумом з 4 грудня 2015 року. Прибутковість тридцятирічних US Treasuries збільшувалася також на 5 базисних пунктів, до 3,037%, пише Прайм.

У свою чергу, голова ФРС Джанет Йеллен в четвер заявила, що регулятор має намір підняти базову процентну ставку "відносно скоро", залишивши відкритою можливість підвищення ставки в грудні, незважаючи на невизначеність навколо майбутньої економічної політики Трампа.

Йеллен також зазначила, що очікує помірного зростання економіки США, поліпшення умов на ринку праці та досягнення інфляції в 2% у найближчі пару років.