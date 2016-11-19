Fitch підвищив рейтинги Києва і Харкова до "B-"

Як йдеться в повідомленні Fitch, прогнози щодо рейтингів міст стабільні.

«Перегляд рейтингів відображає наші очікування в частині загальної економічної стабілізації країни, поліпшення ділового середовища, скорочення інфляції», - йдеться в повідомленні агентства.

Читайте такожFitch слідом за суверенним підвищило рейтинги найбільших українських агрохолдингів

При цьому щодо Харкова очікування Fitch базуються на тому, що його економіка також стабілізується, місто не планує здійснювати запозичень, що дозволить муніципальній владі зберігати позитивну динаміку розвитку в середньостроковій перспективі.

Говорячи про Київ, у Fitch відзначили, що місто має здійснити ряд боргових виплат, саме тому муніципальний рейтинг буде переглянуто у грудні цього року.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило суверенний рейтинг України до «B-» із «CCC».

Підвищенню рейтингу України сприяли кілька факторів. Серед них: зниження фінансового тиску, зростання обсягу золотовалютних резервів, а також відновлення співпраці з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом і одержання третього кредитного траншу в обсягу 1 млрд дол.

Разом з тим, на думку аналітиків Fitch, для України залишаються досить високими політичні ризики, особливо ризик ескалації конфлікту на сході, а також ризик зупинення виконання програми реформ, схваленої МВФ.