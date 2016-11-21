Масштабна приватизація: Гройсман запросив хорватських інвесторів вкладати гроші в Україну

Україна розпочинає масштабну приватизацію і запрошує хорватських інвесторів вкладати кошти в українську економіку. Про це в ході українсько-хорватського ділового форуму сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Діловий форум пройшов під головуванням глав урядів України і Хорватії Володимира Гройсмана та Андрея Пленковича і зібрав понад 70 учасників з хорватського боку і близько 100 представників українського бізнесу.

«Якщо говорити про реальний стан справ, то в нас у третьому кварталі 1,8% зростання ВВП. Україна піднялася в кредитному рейтингу агентства Fitch. Ми бачимо зростання промпродукції. У нас потенціал у розвитку агросектору, машинобудування, металургії, хімічної промисловості, в енергетиці. Ми починаємо масштабний проект приватизації держмайна. Це треба було зробити 20 років тому. Але ми проводимо зараз, щоб залучити інвесторів, які прийдуть і зможуть працювати», - сказав Гройсман.

Він наголосив, що Україна і Хорватія мають значний потенціал розвитку співробітництва у цілій низці галузей - туризмі, харчовій промисловості, суднобудуванні, фармацевтиці, легкій промисловості, відновлюваній енергетиці та агросекторі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з офіційним візитом перебуває прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Це перший офіційний візит у ранзі прем'єр-міністра, а також перший за 25 років візит глави хорватського уряду до нашої країни.

В рамках візиту Україна і Хорватія вже підписали кілька двосторонніх документів економічного характеру, а також домовилися провести в 2017 році засідання міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва та військово-технічного співробітництва.

Україна має намір розпочати процес масштабної приватизації в грудні поточного року з повторного конкурсу з продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу.