Післявиборче ралі: фондові індекси США досягли рекордних максимумів

Всі три основні індекси Уолл-стріт досягли рекордних показників під час закриття торгів у понеділок, розширивши ралі, що почалося після президентських виборів у США; зміцнилися акції енергетичних та інших, пов'язаних з сировинним сектором, компаній, а також папери технологічного сектора на чолі з Facebook.

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Акції переважно зростали з 8 листопада після оголошення підсумків виборів у США, при цьому інвестори скуповували папери банків, сектору охорони здоров'я та інших компаній в очікуванні, що політика обраного президента Дональда Трампа сприятливо позначиться на цих галузях, пише Рейтер.

Енергетичний сектор S&P зріс на 2,2 відсотка, очоливши зростання серед основних секторів індексу, оскільки нафта подорожчала на 3,9 відсотка. Котирування підтримує надія на те, що ОПЕК наступного тижня домовиться обмежити видобуток. Індекс матеріалів S&P знизився на 1,3 відсотка.

"Післявиборче ралі триває", - сказав старший віце-президент BB&T Wealth Management Баки Хеллвиг. Оптимізм щодо того, що Трамп пом'якшить регулювання і знизить податки "продовжує забезпечувати приплив грошей в ринок", сказав він.

Індекс Dow Jones закрив сесію підйомом на 0,47 відсотка до 18.956,69 пункту, індекс S&P 500 - на 0,75 відсотка до 2.198,18 пункту, індекс Nasdaq Composite - на 0,89 відсотка до 5.368,86 пункту.

Папери Facebook додали 4,1 відсотка, надавши найбільшу підтримку індексу Nasdaq, оскільки компанія в п'ятницю оголосила про програму зворотного викупу акцій на $6 мільярдів. Технологічний сектор набрав 1,1 відсотка.

Вартість паперів LifeLock підскочила на 14,7 відсотка, після того як Symantec повідомила, що купить компанію, що пропонує сервіси для захисту від розкрадання персональних даних, за $2,3 мільярда. Акції Symantec зросли на 3,2 відсотка.

Акції Tyson Foods показали один із найбільших спадів, втративши 14,5 відсотка, після того як переробник м'яса спрогнозував нижчий, ніж очікувалося, прибуток у 2017 році і повідомив про відставку голови компанії.