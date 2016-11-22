Фонд держмайна продав непрацюючу Мигіївську ГЕС

Фонд державного майна України (ФДМУ) на аукціоні продав компанії "Емза" непрацюючу Мигіївську гідроелектростанцію за 52,5 мільйона гривень, що майже в п'ять разів вище початкової ціни.

Про це на брифінгу повідомив голова ФДМУ Ігор Білоус.

"Ми очікуємо незабаром підписати договір купівлі-продажу з переможцем і сподіваємося на співпрацю з ним у подальших конкурсах... Як бачимо, низька стартова ціна не завадила отримати хороший результат", - сказав глава фонду, додавши, що "Емза" вже працює з чотирма ГЕС по всій Україні.

Присутній на брифінгу заступник голови ФДМУ Андрій Гайдуцький повідомив, що в торгах брали участь 16 інвесторів, які активно торгувалися.

"Перед початком торгів були відкриті пропозиції всіх учасників. Один з них запропонував ціну в 15 мільйонів гривень і з цієї ціни почалися торги. Після цього було 25 кроків підвищення ціни", - зазначив він.

За його словами, заявлена кількість учасників в аукціоні є рекордом для ФДМУ, що є показником відсутності адресної приватизації.

Покупець повинен буде відновити роботу Мигіївською ГЕС і протягом 5 років зберегти профіль її діяльності по виробленню електроенергії.

Гайдуцький також зазначив, що в запланованому на 24 листопада конкурсі з продажу Костянтинівської ГЕС також заявлено 16 учасників.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна запланував на 22 і 24 листопада аукціони з продажу Мигіївської (на даний момент не працює) та Костянтинівської гідроелектростанцій з початковою ціною 10,9 мільйона гривень та 13,8 мільйона гривень відповідно.

Для участі у конкурсі з купівлі Мигіївської ГЕС покупець має сплатити завдаток розміром 1,1 мільйона гривень і подати заявку до 14 листопада, для участі в аукціоні з придбання Костянтинівської ГЕС – сплатити 1,4 мільйона гривень завдатку і подати заявку до 16 листопада.

Мигіївська та Костянтинівська ГЕС входять до складу структури енергопостачання "Миколаївобленерго".

Компанія "Емза" зареєстрована в Києві в 2000 році Марком Кравченко. Одним з видів її діяльності є виробництво, передача та торгівля електроенергією.