Фонд держмайна продав непрацюючу Мигіївську ГЕС
Голова фонду зазначив, що низька стартова ціна не завадила отримати хороший результат від продажу ГЕС.
Фонд державного майна України (ФДМУ) на аукціоні продав компанії "Емза" непрацюючу Мигіївську гідроелектростанцію за 52,5 мільйона гривень, що майже в п'ять разів вище початкової ціни.
Про це на брифінгу повідомив голова ФДМУ Ігор Білоус.
"Ми очікуємо незабаром підписати договір купівлі-продажу з переможцем і сподіваємося на співпрацю з ним у подальших конкурсах... Як бачимо, низька стартова ціна не завадила отримати хороший результат", - сказав глава фонду, додавши, що "Емза" вже працює з чотирма ГЕС по всій Україні.
Присутній на брифінгу заступник голови ФДМУ Андрій Гайдуцький повідомив, що в торгах брали участь 16 інвесторів, які активно торгувалися.
"Перед початком торгів були відкриті пропозиції всіх учасників. Один з них запропонував ціну в 15 мільйонів гривень і з цієї ціни почалися торги. Після цього було 25 кроків підвищення ціни", - зазначив він.
За його словами, заявлена кількість учасників в аукціоні є рекордом для ФДМУ, що є показником відсутності адресної приватизації.
Покупець повинен буде відновити роботу Мигіївською ГЕС і протягом 5 років зберегти профіль її діяльності по виробленню електроенергії.
Гайдуцький також зазначив, що в запланованому на 24 листопада конкурсі з продажу Костянтинівської ГЕС також заявлено 16 учасників.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна запланував на 22 і 24 листопада аукціони з продажу Мигіївської (на даний момент не працює) та Костянтинівської гідроелектростанцій з початковою ціною 10,9 мільйона гривень та 13,8 мільйона гривень відповідно.
Для участі у конкурсі з купівлі Мигіївської ГЕС покупець має сплатити завдаток розміром 1,1 мільйона гривень і подати заявку до 14 листопада, для участі в аукціоні з придбання Костянтинівської ГЕС – сплатити 1,4 мільйона гривень завдатку і подати заявку до 16 листопада.
Мигіївська та Костянтинівська ГЕС входять до складу структури енергопостачання "Миколаївобленерго".
Компанія "Емза" зареєстрована в Києві в 2000 році Марком Кравченко. Одним з видів її діяльності є виробництво, передача та торгівля електроенергією.