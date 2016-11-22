Фонд держмайна переніс приватизацію шести обленерго на початок 2017 року

Фонд державного майна України (ФДМУ) переніс приватизацію "Хмельницькобленерго", "Миколаївобленерго", "Харківобленерго", "Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго" та "Черкасиобленерго" на початок наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова ФДМУ Ігор Білоус.

"Важливо підписати закон про ринок електроенергії та затвердити RAB-тариф. Тому про продаж обленерго ми будемо повідомляти після новорічних свят", - сказав Білоус.

За його словами, Міністерство економічного розвитку і торгівлі разом з Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, що знаходяться на фінальному етапі доопрацювання показників, які будуть використовуватися в стимулююче тарифоутворення.

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Також він додав, що урядовий Комітет з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності підтримав об'єднання двох пакетів акцій "Черкасиобленерго", які знаходяться в управлінні ФДМУ і держкомпанії "Укреско", для уніфікації процесу підготовки компанії до приватизації.

"Ми будемо продавати об'єднаний пакет: 46% плюс 25%", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна переніс приватизацію 70% акцій "Хмельницькобленерго", 70% "Миколаївобленерго", 65% "Харківобленерго", 50,9% "Тернопільобленерго" на грудень цього року, тоді як раніше приватизація цих енергокомпаній планувалася на листопад.

Приватизація 60% акцій "Запоріжжяобленерго" та 71% акцій "Черкасиобленерго" була запланована на січень і лютий 2017 року відповідно.

За словами Білоуса, інтерес до купівлі обленерго проявили більше 15 інвесторів, зокрема з Індії, Угорщини, Австрії, Польщі та США.