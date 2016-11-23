Прибутковість німецьких бондів впала до рекордного мінімуму

Прибутковість дворічних німецьких держоблігацій досягла рекордного мінімуму в середу на тлі очікувань, що Європейський центральний банк продовжить програму скупки активів після березня 2017 року, посиливши нестачу вільно обертаються на ринку бондів, повідомляє Reuters.

"Прибутковість дворічних німецьких бондів знизилася до мінус 0,75 відсотка, опустившись нижче мінус 0,75 відсотка за перші кілька місяців у вівторок", - йдеться в повідомленні.

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ING пов'язав динаміку прибутковості бондів зі збільшенням браку застави, оскільки короткострокові держоблігації Німеччини часто використовуються як застава для короткострокових запозичень на ринках репо.

"Не у всіх є доступ до депозитних засобів ЄЦБ, тому вони вкладають гроші в безпечне місце", - сказав аналітик ING Бенджамін Шредер.

Прибутковість голландських і французьких еквівалентних бондів становить мінус 0,71 та мінус 0,62 відсотка відповідно.

Прибутковість німецьких 10-річних бондів, еталонних в регіоні, знизилася до двотижневого мінімуму на 0,21 відсотка.