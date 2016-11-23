Глава Мінагропроду пропонує продавати кожен завод "Укрспирту" окремо

Міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий пропонує приватизувати кожен завод, що входить до складу монополіста на українському ринку спирту – державного підприємства "Укрспирт", окремо, але в один проміжок часу, повідомила прес-служба міністерства.

"Моє бачення приватизації державного підприємства "Укрспирт" полягає в продажу 50 підприємств "Укрспирту" окремо, а не одним пакетом, але в один і той же проміжок часу", - цитує прес-служба міністра.

Згідно з повідомленням, всім компаніям з виробництва харчового спирту, які захочуть придбати виробничі потужності "Укрспирту", Мінагропрод запропонує квоти, але розподілить їх між різними підприємствами. У міністерстві вважають, що це сприятиме демонополізації спиртової галузі в Україні.

Прес-служба додала, що для приватизації держпідприємства Верховна Рада спершу має прийняти відповідний закон, схвалений Кабміном 16 листопада.

"Цей закон повинен потрапити в бюджетоутворюючий пакет законів. Саме над цим зараз працює Мінагропрод в посиленому режимі", - наводяться в повідомленні слова Кутового.

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Як повідомляв УНІАН, законопроект про приватизацію "Укрспирту" пропонує виключити держпідприємство загального списку об'єктів, заборонених до приватизації. За даними Мінагропроду, передача цього підприємства у приватну власність дозволить вивести спиртову галузь України з тіні, збільшити обсяги експорту спирту за кордон та збільшити надходження податків до бюджету.

Кутовий розраховує, що "Укрспирт" буде передано до Фонду державного майна для подальшої приватизації до кінця поточного року. Міністр оцінює вартість держпідприємства в 200-400 мільйонів доларів. Приблизні доходи від приватизації спиртозаводів складуть близько 5-6 мільярдів гривень, а тіньовий обіг спирту знизиться до 12% з нинішнього показника більше 40%.

За прогнозами міністра, з 1 січня 2023 року спиртова галузь буде повністю лібералізовано.

Державне підприємство "Укрспирт" було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу мали увійти 76 спиртзаводів, проте наразі на баланс підприємства передано 41 завод.