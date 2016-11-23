Нацкомісія зупинила операції з цінними паперами 27 емітентів

19:13, 23 листопада 2016
Фондовий ринок
97

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зупинила внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 27 емітентів, чим обмежила операції з ними. Про це повідомила прес-служба регулятора.

Ілюстрація REUTERS

Дана санкція була застосована, зокрема, щодо закритих корпоративних інвестиційних фондів "Інго Капітал", "Обрій", "Стандарт Преміум", "Еліт", "Прибутковий актив", "Сантим", "Глобал".

Читайте такожНацкомісія оштрафувала учасників фондового ринку майже на 8 мільйонів

Також НКЦПФР тимчасово зупинила операції з цінними паперами компаній "Фінансовий стандарт", "Чумацький шлях", "Ойл Інвестментс", "Екотехнології", "Енерготрейд". Згідно з інформацією комісії, дані емітенти невірно оцінювали і відображали у своїй фінансовій звітності нематеріальні активи, що свідчило про недостовірне надання даних регулятору.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія з цінних паперів на початку листопада ввела обмеження на операції з цінними паперами компаній «Будінвест 4», «ЛФС Сервісес», «МТІ», «Компанія Астра Лайн», «Ойл Сіті», «Ост-Інвест», «Праймбудінвестгруп», «Промтехмонтаж», «Укрпостачпром», «Укрфарм-Інвест», «Финансгруп-ЕКНЕ». у зв'язку з розміщенням зазначених емітентами недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter