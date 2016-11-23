Нацкомісія зупинила операції з цінними паперами 27 емітентів

Дана санкція була застосована, зокрема, щодо закритих корпоративних інвестиційних фондів "Інго Капітал", "Обрій", "Стандарт Преміум", "Еліт", "Прибутковий актив", "Сантим", "Глобал".

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Також НКЦПФР тимчасово зупинила операції з цінними паперами компаній "Фінансовий стандарт", "Чумацький шлях", "Ойл Інвестментс", "Екотехнології", "Енерготрейд". Згідно з інформацією комісії, дані емітенти невірно оцінювали і відображали у своїй фінансовій звітності нематеріальні активи, що свідчило про недостовірне надання даних регулятору.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія з цінних паперів на початку листопада ввела обмеження на операції з цінними паперами компаній «Будінвест 4», «ЛФС Сервісес», «МТІ», «Компанія Астра Лайн», «Ойл Сіті», «Ост-Інвест», «Праймбудінвестгруп», «Промтехмонтаж», «Укрпостачпром», «Укрфарм-Інвест», «Финансгруп-ЕКНЕ». у зв'язку з розміщенням зазначених емітентами недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.