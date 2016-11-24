Фондові індекси США знову досягли рекордних рівнів

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,31% - до 19083,18 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ знизився на 0,11%, до 5380,68 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 піднявся на 0,08%, до 2204,72 пункту, повідомляє Прайм.

Читайте такожСвітові ринки звикають до Трампа-президента і поступово відновлюються після шоку

Згідно з опублікованими в середу протоколами засідання ФРС США 1-2 листопада, члени Комітету з відкритих ринків вирішили, що економічні умови в країні покращилися для підвищення ключової ставки, однак з урахуванням неоднозначних даних щодо інфляції та ринку праці питання про введення цього заходу вирішено було перенести на грудень. Наступне засідання регулятора відбудеться 13-14 грудня.

Індекс споживчих настроїв Мічиганського університету, що відображає ступінь довіри домогосподарств до економіки США, в листопаді, за остаточною оцінкою, зріс до максимуму з травня в 93,8 пункту після досягнення в жовтні мінімальної позначки з вересня 2015 року в 87,2 пункту. Аналітики очікували показник на рівні попередньої оцінки 91,6 пункту.

Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в країні за тиждень, що завершився 19 листопада, зросла на 18 тисяч, до 251 тисячі, аналітики очікували зростання показника до 250 тисяч.

Продажі нових будинків в країні в жовтні зменшилися на 1,9% в порівнянні з переглянутим показником вересня — до 563 тисяч, у той час як експерти прогнозували, що показник залишиться на початковому вересневому рівні в 593 тисячі.

У четвер біржі США будуть закриті у зв'язку зі святкуванням Дня подяки, у п'ятницю на фондових майданчиках торги будуть проводитися в скороченому режимі.