Голова Фонду держмайна: приватизацією ОПЗ цікавляться 6-7 інвесторів

Фонд державного майна України (ФДМУ) проводить консультації щодо приватизації 99,6% акцій великого хімічного підприємства - Одеського припортового заводу з 6-7 інвесторами, повідомив в ефірі "5 каналу" голова відомства Ігор Білоус.

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«Багато хто ще не прийняв рішення. У інвесторів є 2 тижні, до 6 грудня, коли можна буде подати заявку. Діалог ведеться з 6-7 компаніями. Хтось «сидить в окопах», хтось останні рішення приймає, а хтось відмовиться - це не той процес, який можна прогнозувати», - сказав Білоус.

За його словами, після подачі заявок на участь в аукціоні проводитиметься перевірка інвесторів, і 9 грудня Фонд держмайна зможе оголосити учасників конкурсу.

Білоус також зазначив, що присутній постійний інтерес серед інвесторів до купівлі держпакетів акцій «Хмельницькобленерго», «Миколаївобленерго», «Харківобленерго», «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго» і «Черкасиобленерго».

«Це натуральні монополії ... До того ж ринок йде у напрямку лібералізації. Стимулююче тарифоутворення дасть зрозуміти, яка буде рентабельність у цьому бізнесі на наступні 5 років. Це все пояснює здоровий інтерес», - підкреслив голова ФДМУ, додавши, що шість обленерго фонд планує продати за 250-350 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 19 жовтня затвердив умови повторної приватизації Одеського припортового заводу зі стартовою ціною пакета акцій 5,16 млрд грн (близько 200 млн дол.), яка відбудеться 14 грудня цього року.

При цьому затверджена стартова ціна у 2,6 разу нижче ціни, встановленої раніше Кабміном для приватизації заводу в липні, яка не відбулася через відсутність попиту з боку інвесторів.

Брати участь у конкурсі з купівлі ОПЗ виявили намір українська «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» і кіпрська компанія Glenshee Holdings Ltd.

Також Білоус відзначав, що інвестори з США, Оману, Туреччини та Єгипту теж цікавляться купівлею заводу.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.