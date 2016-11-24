Фонд держмайна продав Костянтинівську ГЕС за 64 мільйони

Фонд державного майна України (ФДМУ) на аукціоні продав столичній компанії «Альтген» Костянтинівську гідроелектростанцію (Миколаївська обл.) за 64 млн грн, що в 4,6 раза більше від стартової ціни об'єкта. Про це повідомила прес-служба фонду.

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«ГЕС була продана за 64 млн грн компанії «Альтген». Це товариство входить до складу групи компаній, яка з 2012 року займається виробництвом електроенергії, має чотири ГЕС у Хмельницькій області і зараз будує ще три ГЕС у Хмельницькій і Тернопільській областях», - йдеться в повідомленні.

На участь в аукціоні подали заявки 17 інвесторів. Одна компанія не була допущена через відмову виконати всі фіксовані інвестиційні та організаційні умови, визначені в офіційному оголошенні Фонду держмайна. Відповідно, в торгах брали участь 16 потенційних покупців.

У фонді зазначили, що фактична стартова ціна після розкриття пропозицій інвесторів становила 40 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна на аукціоні продав компанії «Емза» непрацюючу Мигіївску гідроелектростанцію за 52,5 млн грн, що майже в п'ять разів вище за початкову ціну.

Покупець повинен буде відновити роботу Мигіївської ГЕС і протягом 5 років зберегти профіль її діяльності з вироблення електроенергії.

Компанія «Альтген» створена в 2015 році в Києві. Основним видом діяльності є виробництво електроенергії.

Мигіївська та Костянтинівська ГЕС входять до складу структури енергопостачання «Миколаївобленерго».