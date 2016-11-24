"Укрзалізниця" просить кредиторів продовжити пом'якшення реструктуризації до кінця 2017 року

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" просить власників єврооблігацій на суму 500 мільйонів доларів відмовитися до кінця 2017 року від права на прискорене повернення позики, що виникла внаслідок невиконання зобов'язань з боку компанії з внутрішньої заборгованості.

У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що відповідну пропозицію з врегулювання випадку невиконання зобов'язань було представлено фінансовим радником "Укрзалізниці" Lazard Frеres SAS під час презентації для інвесторів, яка відбулася 22 листопада в Лондоні.

Дана пропозиція міститься в меморандумі витребування згоди, який був оприлюднений під час заходу, а голосування власників єврооблігацій триватиме до 5 грудня.

Крім того, компанія просить послабити зобов'язання, встановлені умовами нот та договорами позики. Зокрема, продовжити до 31 грудня 2017 року період реструктуризації місцевої заборгованості, а також виключити з обставин, складових випадок невиконання зобов'язань, прострочення місцевої фінансової заборгованості, яка попередньо була створена регіональним філіалом компанії –Донецькою залізницею, так як в результаті військових дій компанія втратила контроль над значною частиною активів магістралі.

В повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі зазначається, що власники євробондів, які погодяться на таке пом'якшення умов, додатково отримають 5 доларів за кожні 1000 доларів номіналу єврооблігацій.

В ході зустрічі в Лондоні топ-менеджмент "Укрзалізниці" представив кредиторам бізнес-стратегію компанії. Зокрема, "Укрзалізниця" має намір більш ніж в 2 рази збільшити капітальні видатки в наступному році - до 27,4 мільярда гривень, що сприятиме підвищенню прибутковості діяльності та поліпшення якості обслуговування клієнтів.

Крім того, в прес-службі зазначили, що реалізація інвестиційних проектів "Укрзалізниці" підтримується міжнародними фінансовими організаціями, зокрема, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) вже висловили наміру брати участь у їх фінансуванні.

У прес-службі нагадали, що на початку поточного року "Укрзалізниця" реструктуризувала зобов'язання на суму 500 мільйонів доларів США за євробондами, домовившись про продовження терміну користування позикою до 2021 року.

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Як повідомляв УНІАН, голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун на початку листопада повідомив про те, що компанія з квітня 2015 року продовжує перебувати в стані технічного дефолту. Кредитний портфель компанії становить 43 мільярдів гривень, з яких 83% в іноземній валюті.

За словами Балчуна, керівництво компанії веде переговори з кредиторами про переведення боргу на національну валюту для скорочення валютних ризиків.

12 травня 2015 року "Укрзалізниця" повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства і зазначила, що планує провести реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на 32 мільярди гривень при загальній сумі боргу в 37,5 мільярда гривень. З них внутрішній борг перед приватними кредиторами становив близько 22 мільярдів гривень.